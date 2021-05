Recovery e istruzione: le priorità per scuola, università e ricerca (Di mercoledì 5 maggio 2021) (di Francesco Giorgi) La quarta missione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che l’Italia presenterà alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, delinea le priorità per la ricerca e l’istruzione. La dotazione finanziaria, atta a soddisfare la realizzazione delle linee d’intervento previste nelle componenti della missione, si aggira attorno ai 30 mld di euro. Un bel gruzzoletto che, se venisse investito con lungimiranza, potrebbe rivoluzionare l’intero sistema scolastico. “La versione finale del Piano la vedremo quando verrà pubblicata, ma da ciò che si è potuto leggere non emergono elementi d’innovazione nell’ambito dell’istruzione e della ricerca”, ci ha spiegato l’onorevole Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’istruzione, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) (di Francesco Giorgi) La quarta missione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che l’Italia presenterà alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, delinea leper lae l’. La dotazione finanziaria, atta a soddisfare la realizzazione delle linee d’intervento previste nelle componenti della missione, si aggira attorno ai 30 mld di euro. Un bel gruzzoletto che, se venisse investito con lungimiranza, potrebbe rivoluzionare l’intero sistema scolastico. “La versione finale del Piano la vedremo quando verrà pubblicata, ma da ciò che si è potuto leggere non emergono elementi d’innovazione nell’ambito dell’e della”, ci ha spiegato l’onorevole Lorenzo Fioramonti, già Ministro dell’, ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery istruzione Recovery e istruzione: le priorità per scuola, università e ricerca 'Sappiamo che l'istruzione è stata considerata in maniera trasversale e che sussiste l'investimento tradizionale sull'edilizia scolastica; ma questa è l'opportunità per ripensare quello che abbiamo ...

9 maggio: come (ri)fare l'Europa? Da Schuman alla Conferenza sul futuro Next Generation Eu e il Recovery Plan della Commissione Von der Leyen cambiano radicalmente l'... ma anche ricerca e istruzione. Pare presto per dire che gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle ...

Recovery: cosa prevede per famiglie, istruzione, lavoro Fiscoetasse Recovery e istruzione: le priorità per scuola, università e ricerca (di Francesco Giorgi)La quarta missione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che l’Italia presenterà alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, ...

Domani a Cagliari la protesta dei lavoratori della scuola La Scuola torna in piazza il 6 maggio: per la sicurezza di lavoratori e studenti, contro la scuola-azienda imposta dal Recovery Fund. Domani la protesta dei lavoratori della scuola davanti al Consigli ...

