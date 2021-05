Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso contro Diletta Leotta | “Stia zitta o si chiuda in casa”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “In questi giorni non si parla d’altro di quello che ha detto lasui giornalisti brutti e cattivi, ma davvero cattivissimi che la fanno passare per una mangia uomini“. Inizia così l’arringa di. Nella puntata di5 di lunedì 3 maggio la conduttrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni nei confronti del volto di Dazn, dopo la sua presa di posizionel’accanimento che a suo dire le riviste di gossip avrebbero nei suoi confronti. “La cosa particolare è che ha fatto il post dove diceva ‘povera mia nonna che deve leggere queste cose’. Che poi sua nonna era in prima fila a Sanremo, quindi è abituata allo spettacolo e non è la nonnina del paesino sperduto. Poi però sono uscite le foto dove ...

... facendo quindi luce sulle parole di istigazione alla violenza suD'Urso, per cui la conduttrice Mediaset e attivista tv non porta rancore e che lei perdona.5, gli opinionisti si ...Resta invece il mistero su ciò che riserverà il futuro aD'Urso. Pare che Mediaset stia ... che non sarà trasmessa in serata bensì nel. Mara Venier sarà alla conduzione della stessa ...Gli streaming di Netflix e Prime Video (Sky mi dà l’impressione di essersi seduta un po’ su vecchi allori) erodono quote di mercato e favoriscono la continua frammentazione degli ascolti, ma per farsi ...A Pomeriggio Cinque si discute animatamente dello sfogo sui social di Diletta Leotta contro paparazzi e giornalisti che le avrebbero appiccicato addosso ...