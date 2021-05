POLLO FILANTE ALLA PIZZAIOLA

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il è una ricetta facile e sfiziosa perfetta per la cucina di ogni giorno. Chi sa resistere a dei petti dicotti padella con salsa di pomodoro e tanta mozzarella? Credo proprio nessuno! Grandi e bambini ne andranno matti! La ricetta è davvero facile e veloce. L’ideabase è quella di trasformare delle semplici fettine di petto diin “pizzette” da condire in mille modi diversi. Io ho voluto fare la versione più semplice. Ho preparato una semplicissima salsa di pomodoro condita con basilico e origano, ho adagiato le fettine died infine ho ricoperto tutto con tanta mozzarella a cubetti. Il risultato, nonostante la semplicità, è davvero appetitoso! Come però potete facilmente immaginare, le varianti a questa ricetta sono davvero moltissime… così come ...

Mescolate questa crema con la carne ditritata, la ricotta, la scorza grattugiata del limone, ... Polpette di spinaci senza uova Ingredienti 300 g spinaci 1 spicchio d'aglio formaggio...... coprite ogni fetta con fettine di mozzarella e incoperchiate per altri 5 minuti, fino a quando la mozzarella non sarà. Impiattate e servite ilben caldo. Alcune gustose varianti per ...Involtini di pollo ripieni ma light: il secondo alternativo, gustoso e dietetico! Per restare in forma, seguire un'alimentazione sana ed equilibrata è sicuramente importante. E' anche vero, però, che ...Quella che vi proponiamo per il pranzo di oggi è una tipica ricetta della cucina classica italiana. Cuciniamo il petto di pollo con fontina.