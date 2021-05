Omicidio Cerciello, ergastolo per i due ragazzi americani (Di giovedì 6 maggio 2021) Omicidio Cerciello, la Corte d’Assise di Roma ha emesso la sentenza dopo aver passato 13 ore in camera di consiglio. Nella sera del 26 Luglio 2019 i ragazzi americani uccisero il vicebrigadiere dei Carabinieri con 11 coltellate. Omicidio Cerciello, i due ragazzi americani sono stati condannati all’ergastolo (La Repubblica)I due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Gabirl Natale Hjorth sono stati condannati all’ergastolo per l’Omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, nella stessa sentenza è stato conteggiato anche il ferimento del collega Andrea Varriale. Dopo circa 13 ore in camera di consiglio la Corte ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021), la Corte d’Assise di Roma ha emesso la sentenza dopo aver passato 13 ore in camera di consiglio. Nella sera del 26 Luglio 2019 iuccisero il vicebrigadiere dei Carabinieri con 11 coltellate., i duesono stati condannati all’(La Repubblica)I dueFinnegan Lee Elder e Gabirl Natale Hjorth sono stati condannati all’per l’del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega, nella stessa sentenza è stato conteggiato anche il ferimento del collega Andrea Varriale. Dopo circa 13 ore in camera di consiglio la Corte ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - Adnkronos : +++ Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo +++ - RaiNews : Omicidio Cerciello Rega, i due giovani americani condannati all'ergastolo - badicea : RT @piergiuseppe36: Omicidio Cerciello, la sentenza: ergastolo per i due americani - giandomenic45 : RT @PiazzaaItalia: Sentenza severa o giusta ? -