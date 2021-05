Nel dl Sostegni anche un fondo per separati e divorziati in difficoltà economiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un fondo pensato appositamente per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà a garantire l’assegno di mantenimento a causa dell’emergenza Covid. È quanto viene previsto da un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. In attesa del decreto Sostegni bis, che potrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri, i senatori hanno infatti potuto aumentare la dote per le modifiche destinate al Parlamento e hanno approvato correttivi per 770 milioni, anziché i 550 inizialmente assegnati. Si tratta di un fondo da 10 milioni per garantire l’assegno di mantenimento, fino a massimo 800 euro al mese. È la prima volta si prendono in considerazione i genitori separati ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unpensato appositamente per aiutare i genitoriina garantire l’assegno di mantenimento a causa dell’emergenza Covid. È quanto viene previsto da un emendamento al decretoriformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. In attesa del decretobis, che potrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri, i senatori hanno infatti potuto aumentare la dote per le modifiche destinate al Parlamento e hanno approvato correttivi per 770 milioni, anziché i 550 inizialmente assegnati. Si tratta di unda 10 milioni per garantire l’assegno di mantenimento, fino a massimo 800 euro al mese. È la prima volta si prendono in considerazione i genitori...

