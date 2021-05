Mourinho chi? In Inghilterra la stampa snobba il suo arrivo a Roma. Hanno la Champions, loro (Di mercoledì 5 maggio 2021) La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sobria, misurata, quasi francescana, è questa: Da Roma, caput Moundi, il Corriere dello Sport risponde così: Ma la rassegna stampa sportiva italiana è tutta su questo registro. Editoriali zeppi d’entusiasmo e qualche articolessa, riferimenti cacofonici a tutta la grammatica accessibile del mito capitolino: il Papa, l’Imperatore, il Colosseo al centro del villaggio. Da Romagnoli su Repubblica a Severgnini sul Corriere della Sera. In fondo, ma proprio in fondo, alla scala anche noi del Napolista. Nel frattempo in Inghilterra di questa straripante Mou-mania non c’è traccia. Lo stacco è netto, e un po’ avvilente. I media britannici Hanno dato notizia della nuova avventura italiana del portoghese nell’immediato, ieri. Sorpresi, il giusto, che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sobria, misurata, quasi francescana, è questa: Da, caput Moundi, il Corriere dello Sport risponde così: Ma la rassegnasportiva italiana è tutta su questo registro. Editoriali zeppi d’entusiasmo e qualche articolessa, riferimenti cacofonici a tutta la grammatica accessibile del mito capitolino: il Papa, l’Imperatore, il Colosseo al centro del villaggio. Dagnoli su Repubblica a Severgnini sul Corriere della Sera. In fondo, ma proprio in fondo, alla scala anche noi del Napolista. Nel frattempo indi questa straripante Mou-mania non c’è traccia. Lo stacco è netto, e un po’ avvilente. I media britannicidato notizia della nuova avventura italiana del portoghese nell’immediato, ieri. Sorpresi, il giusto, che ...

