“Mi ha mandato un messaggio” Moratti fa una confessione su Mourinho (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha fatto una confessione su José Mourinho: “Mi ha mandato un messaggio”. Le sue parole José Mourinho alla Roma ha creato un vero e proprio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex Presidente dell’Inter Massimoha fatto unasu José: “Mi haun”. Le sue parole Joséalla Roma ha creato un vero e proprio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Eli99_ : Ho mandato i miei a ritirare 50 euro vinti col gratta e vinci. Eravamo felici e soddisfatti (si ci accontentiamo di… - dariolodi2 : @Corriere Mister COVID gli ha mandato un messaggio su Whatsapp e gli ha comunicato che siamo all'ultimo miglio !!?????? - H4zzA94 : Raga ho scoperto che la prof è una maga appena mi ha mandato il messaggio per sapere come era il tampone e ha detto… - labonanno_ : [smartworkin'] uno che ti manda un messaggio su ùazzap alle 21.27 per dirti che ti manderà domattina una mail di qu… - LVTTNGVMIX : @onlyythhebrave non sento mia zia da quasi due anni e lunedì le ho mandato un messaggio dove le dico che è tanto te… -