Masters 1000 Madrid | Sinner | “Buttato via il primo set Ho sofferto il polline | ma non ho perso per quello”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “E’ strano perdere così. Ilset l’avevo vinta tre volte e l’hovia: ero avanti di un break e poi 4-1 sopra nel tie break. Purtroppo succede, non ho servito bene oggi e non mi sono sentito bene in campo. Lui ha colpito forte e non mi ha dato molto ritmo, ha giocato meglio i punti importanti”. Lo ha detto un deluso Jannikin conferenza stampa dopo la sconfitta in due set al secondo turno deldicon Alexei Popyrin. “Con il break sull’1-1 nel secondo set pensavo di averla girata, ma invece non è successo. Questa sconfitta mi aiuta a crescere, ora vado in campo a lavorare per essere al top per la prossima partita“.ha parlato anche della sua allergia ale dei colpi di tosse durante il match. “C’era un ...