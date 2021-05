Mara Venier e Carlo Conti insieme | la coppia della domenica trionfa in Rai

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Quest'ultima sfiderebbe la regina di Rai 1,, che con la sua 'Domenica In' ottiene sempre numeri sfavillanti. Non si conosce ancora il nome dell'ipotetico programma dell'ex naufraga, ma ...Un nuovo terremoto si è scatenato in Rai: questa volta a creare scandalo le parole dette a Domenica In di Al Bano Carrisiè da sempre molto legata ad Al Bano Carrisi e alla sua ex moglie. Spesso, infatti, l'ex coppia è ospite della sua trasmissione domenicale e proprio il due maggio è toccato a al maestro di ...Ma veniamo al futuro. Chi prenderà il posto di Ficarra e Picone a Striscia la notizia? Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma ieri il sito Fanpage ha lanciato l’indiscrez ...Lo Zecchino d'Oro sta per tornare su Rai 1. La kermesse canora dei bambini verrà trasmessa nella domenica del 30 maggio alle 17.20.