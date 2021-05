Lotto | tripla vincita da urlo in queste ore | le cifre 

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 5 maggio 2021), nuova clamorosain Italia. Questa volta, addirittura, se ne registrano tre in un brevissimo arco temporale. Cifre daVincere alla lotteria, si sa, è un po’ il sogno nascosto di tutti gli italiani. Magari non tutti lo ammetteranno, ma in fondo in fondo tutti sperano nel clamoroso colpo di fortuna che ti L'articolo proviene da Consumatore.com.