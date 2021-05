Lo Monaco: «Mourinho non è una cima, Inter fece debiti per il Triplete» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pietro Lo Monaco attacca Jose Mourinho: ecco le dichiarazioni del dirigente sul nuovo allenatore della Roma e sull’Inter Pietro Lo Monaco, Intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha parlato di Jose Mourinho suo storico rivale. Le sue parole. «Mourinho è bravo a prendersi le responsabilità, ma in campo non è una cima. Inorridisco che in un momento come questo, con la crisi economica, la Roma vada a spendere così tanto per un allenatore. Anche l’Inter che vinse il Triplete spese molto facendo debiti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pietro Loattacca Jose: ecco le dichiarazioni del dirigente sul nuovo allenatore della Roma e sull’Pietro Lovenuto a Radio Kiss Kiss, ha parlato di Josesuo storico rivale. Le sue parole. «è bravo a prendersi le responsabilità, ma in campo non è una. Inorridisco che in un momento come questo, con la crisi economica, la Roma vada a spendere così tanto per un allenatore. Anche l’che vinse ilspese molto facendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

