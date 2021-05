Lecce, Sticchi Damiani: «Ora è la Salernitana favorita per la A» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza: le sue parole Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza. Le sue parole riportate da Tuttocalciopuglia.com. PROMOZIONE – «A pochi secondi dalla fine sembrava che ci fossero tre squadre a 61 punti. Quel rigore all’ultimo minuto ha cambiato tutto. Oggi la Salernitana è la favorita numero uno per la promozione diretta in Serie A. Noi oggi non siamo più padroni del nostro destino, non possiamo più permetterci di pensare a cosa sarebbe stato se avessimo fatto qualche punto in più. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e concentrarci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Saverio, presidente del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza: le sue parole Saverio, presidente del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza. Le sue parole riportate da Tuttocalciopuglia.com. PROMOZIONE – «A pochi secondi dalla fine sembrava che ci fossero tre squadre a 61 punti. Quel rigore all’ultimo minuto ha cambiato tutto. Oggi laè lanumero uno per la promozione diretta in Serie A. Noi oggi non siamo più padroni del nostro destino, non possiamo più permetterci di pensare a cosa sarebbe stato se avessimo fatto qualche punto in più. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e concentrarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

