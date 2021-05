La corsa champions in Serie A è accesa, per il Milan è una beffa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Doppia beffa per il Milan di Pioli che non solo ha visto i cugini dell’Inter festeggiare lo scudetto in anticipo dopo avere ottenuto il titolo di campione d’inverno, ma rischia anche di rimanere fuori dalla prossima champions. Altrettanta amarezza in casa bianconera dove la Juve manca l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo e rischia, al pari dei rossoneri, di restare esclusa dalle favolose quattro che si contenderanno la prossima Coppa Europea più prestigiosa. Al contrario sono molto contenti gli scommettitori sportivi che mai come in questo momento possono puntare “forte” sui prossimi match in un campionato che rimarrà aperto e vivo fino all’ultima giornata. In tanti opteranno su siti scommesse con deposito minimo 5 euro puntando su un finale di campionato avvincente con una corsa champions in ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Doppiaper ildi Pioli che non solo ha visto i cugini dell’Inter festeggiare lo scudetto in anticipo dopo avere ottenuto il titolo di campione d’inverno, ma rischia anche di rimanere fuori dalla prossima. Altrettanta amarezza in casa bianconera dove la Juve manca l’obiettivo del decimo scudetto consecutivo e rischia, al pari dei rossoneri, di restare esclusa dalle favolose quattro che si contenderanno la prossima Coppa Europea più prestigiosa. Al contrario sono molto contenti gli scommettitori sportivi che mai come in questo momento possono puntare “forte” sui prossimi match in un campionato che rimarrà aperto e vivo fino all’ultima giornata. In tanti opteranno su siti scommesse con deposito minimo 5 euro puntando su un finale di campionato avvincente con unain ...

