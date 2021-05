Juventus, Paratici potrebbe andar via: indiscrezione sul suo futuro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paratici al Bayern Monaco: clamorosa indiscrezione sul futuro del dirigente della Juventus in scadenza di contratto E se Fabio Paratici andasse al Bayern Monaco? È questa l’indiscrezione lanciata stamattina da La Stampa che rende conto di un possibile matrimonio tra il dirigente bianconero col contratto in scadenza nel 2021 e il club bavarese. Attualmente il Managing Director della Football Area di Juventus è già alle prese con la programmazione della prossima stagione ma come scrive Antonio Barillà il suo futuro continua ad essere al centro di voci di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021)al Bayern Monaco: clamorosasuldel dirigente dellain scadenza di contratto E se Fabioandasse al Bayern Monaco? È questa l’lanciata stamattina da La Stampa che rende conto di un possibile matrimonio tra il dirigente bianconero col contratto in scadenza nel 2021 e il club bavarese. Attualmente il Managing Director della Football Area diè già alle prese con la programmazione della prossima stagione ma come scrive Antonio Barillà il suocontinua ad essere al centro di voci di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

