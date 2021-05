"Io resto? Faremo il meglio per l'Inter". Non è che Conte fa come Mourinho? La voce sul suo futuro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonio Conte non scioglie i dubbi sul suo futuro. Intercettato da Le Iene, il servizio andrà in onda stasera mercoledì 5 maggio su Italia 1, il tecnico dell'Inter non si è sbilanciato: "Rimango? Ora ci godiamo lo scudetto, poi Faremo le valutazioni con il presidenti e i dirigenti per il meglio dell'Inter. Più sì che no? Faremo il meglio per l'Inter...". Poi la scoperta della firma di Mourinho con la Roma: "Davvero? E' una bella notizia che un grande allenatore torna in Italia. Gli screzi del passato? Quando si è in competizione vita mia, morte tua". Dichiarazioni sibilline che starebbero allarmando leggermente i tifosi nerazzurri dopo la recente conquista del 19° scudetto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonionon scioglie i dubbi sul suocettato da Le Iene, il servizio andrà in onda stasera mercoledì 5 maggio su Italia 1, il tecnico dell'non si è sbilanciato: "Rimango? Ora ci godiamo lo scudetto, poile valutazioni con il presidenti e i dirigenti per ildell'. Più sì che no?ilper l'...". Poi la scoperta della firma dicon la Roma: "Davvero? E' una bella notizia che un grande allenatore torna in Italia. Gli screzi del passato? Quando si è in competizione vita mia, morte tua". Dichiarazioni sibilline che starebbero allarmando leggermente i tifosi nerazzurri dopo la recente conquista del 19° scudetto. ...

