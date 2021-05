Incidente sul lavoro a Busto Arsizio: operaio muore schiacciato da un tornio meccanico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un’enorme tornio meccanico all’interno dello stabilimento dell’azienda Bandera a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L’Incidente è avvenuto attorno alle 9.40: l’uomo, 49 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni ma una volta giunto al pronto soccorso i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio meccanico nella ditta di lavorazione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme all’elisoccorso. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unè morto dopo essere rimastoda un’enormeall’interno dello stabilimento dell’azienda Bandera a, in provincia di Varese. L’è avvenuto attorno alle 9.40: l’uomo, 49 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni ma una volta giunto al pronto soccorso i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimastoda unnella ditta di lavorazione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme all’elisoccorso. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica ...

