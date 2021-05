Incidente mentre va al tirocinio da infermiera, Elisa muore a 19 anni nell’auto incendiata (Di mercoledì 5 maggio 2021) . La vittima del tragico schianto è Elisa Girolametto, 19enne aspirante infermiera trevigiana. La studentessa universitaria di scienze infermieristiche si stava recando in una casa di riposo dove avrebbe dovuto iniziare il tirocinio quando, all’alba di oggi, è rimasta coinvolta in un tragico Incidente stradale che si è rivelato fatale. Tragedia lungo le strade venete nelle prime ore di oggi, martedì 4 maggio. Una ragazza di 19 anni è morta a seguito di un drammatico Incidente stradale avvenuto all’alba nel territorio del comune di Altivole, in provincia di Treviso. La vittima del tragico schianto è Elisa Girolametto, 19enne aspirante infermiera di Riese Pio X, sempre nel Trevigiano. La ragazza, studentessa universitaria, si stava recando in auto in ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) . La vittima del tragico schianto èGirolametto, 19enne aspirantetrevigiana. La studentessa universitaria di scienze infermieristiche si stava recando in una casa di riposo dove avrebbe dovuto iniziare ilquando, all’alba di oggi, è rimasta coinvolta in un tragicostradale che si è rivelato fatale. Tragedia lungo le strade venete nelle prime ore di oggi, martedì 4 maggio. Una ragazza di 19è morta a seguito di un drammaticostradale avvenuto all’alba nel territorio del comune di Altivole, in provincia di Treviso. La vittima del tragico schianto èGirolametto, 19enne aspirantedi Riese Pio X, sempre nel Trevigiano. La ragazza, studentessa universitaria, si stava recando in auto in ...

