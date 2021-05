I 150 anni di Dickens all’INPS con la fondazione De Sanctis: Giulio Gambino modera l’incontro con Letta e Tridico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 18,30, nell’ambito del ciclo “Capolavori della letteratura” e in occasione delle celebrazioni Dickensiane per il 150esimo anniversario della morte, il direttore di TPI (The Post Internazionale) Giulio Gambino modererà l’incontro “Tempi difficili di Charles Dickens” organizzato dalla fondazione De Sanctis presso la sede INPS di Palazzo Wedekind a Roma. All’incontro, in cui si parlerà anche delle condizioni dei lavoratori partendo da quanto raccontava Dickens nei suo romanzi, prenderanno parte il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, il Presidente onorario della fondazione e segretario del PD Gianni Letta, l’Ambasciatore ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 18,30, nell’ambito del ciclo “Capolavori della letteratura” e in occasione delle celebrazioniiane per il 150esimoversario della morte, il direttore di TPI (The Post Internazionale)modererà“Tempi difficili di Charles” organizzato dallaDepresso la sede INPS di Palazzo Wedekind a Roma. Al, in cui si parlerà anche delle condizioni dei lavoratori partendo da quanto raccontavanei suo romanzi, prenderanno parte il Presidente dell’INPS Pasquale, il Presidente onorario dellae segretario del PD Gi, l’Ambasciatore ...

