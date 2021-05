Green Pass | come funziona e per quanto tempo vale

(Di mercoledì 5 maggio 2021), in Italia dal 15 maggio: permetterà di viaggiare liberamente nel nostro paese in vista di quello europeo Ilstudiato soprattutto per rilanciare il turismo (Venezia, Getty Images)L’Italiaaltri paesi prova a ripartire in vista dell’estate e della stagione turistica. In concorrenza con la Grecia per la bella stagione, volàno per la ripresa economica, il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato che dal 15 maggio non sarà più necessario fare la quarantena per chi rientra in Italia o viene da turista. In attesa che entri in vigore ileuropeo l’Italia è pronta a lanciare quello nazionale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morti sul lavoro, un caso a Varese: deceduto un operaio 49enne...

ROME, MAY 5 - Italy's new COVIDfor tourists will also be valid for non - EU citizens, Tourism Minister Massimo Garavaglia said Wednesday. Garavaglia noted that the UK and US together make up over 30% of foreign arrivals ...Per rilanciare il turismo e viaggiare più liberamente, è in arrivo ilvalido per gli spostamenti in Europa ed Italia. IlCovid permetterà di viaggiare in sicurezza ai turisti. Lo ha ricordato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l'...ROMA - Il green pass italiano, annunciato ieri dal "premier" italiano Mario Draghi in attesa di quello europeo - che arriverà solo a giugno -, sarà valido per tutti, compresi i turisti provenienti da ...Quello europeo partirà dalla metà di giugno, nell'attesa Draghi ha introdotto un pass verde nazionale dalla metà di maggio ...