Fino a quando andranno in onda i programmi di Barbara d'Urso prima dell'estate 2021? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Fino a quando andranno in onda i programmi di Barbara d'Urso su Canale 5 prima dell'estate 2021? Lo scorso anno il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di informarsi con le ultime news da Pomeriggio 5 anche nel mese di giugno. Una programmazione diversa dal solito del resto, quella in onda tra maggio 2020 e giugno 2020 che ha segnato in qualche modo il primo "ritorno alla normalità" per l'Italia intera che dopo mesi di lockdown duro, tornava alla vita. Barbara d'Urso con Pomeriggio 5 ha quindi raccontato i cambiamenti, le preoccupazioni, ma anche la voglia di rinascita. L'estate, le mascherine, i primi bagni al mare e purtroppo anche un tormentone che probabilmente le è ...

