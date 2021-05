Finalmente ripartono le stagioni teatrali del Circuito ERT Da giovedì 13 maggio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Anche per ilERT ègiunto il momento di aprire le porte dei suoi 27 teatri, dopo diversi mesi in cui l’attività si è svolta – con la rassegnaAperto e la videorubrica web Il Teatro a Casa Tua – solamente in streaming. La data da circoletto rosso sul calendario è quella di13quando l’Auditorium Comunale di Lestizza ospiterà Gioele Dix e il suo Vorrei essere figlio di un uomo felice. A partire da quel giorno il calendario sarà particolarmente ricco e si dividerà tra recuperi degli spettacoli delle2019/2020 non andati in scena a partire dal marzo 2020 e nuovi appuntamenti 2021: singole proposte o mini-che si protrarranno fino a luglio inoltrato. In questa prima fase e fino a quando non interverranno modifiche ...