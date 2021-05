**Covid: sequenziamento Dna per 6 positivi sbarcati a Bergamo da India** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Per i sei positivi al Covid19 presenti sul volo di lunedì atterrato allo scalo bergamasco di Orio al Serio e proveniente dall'India si passa al sequenziamento del Dna per rintracciare la variante indiana. Lo fa sapere l'Ats di Bergamo. I sei passeggeri del volo risultati positivi al test antigenico e anche al test molecolare. "I tamponi sono stati immediatamente inviati all'ospedale Sacco di Milano per il sequenziamento del Dna al fine di individuare la variante". I risultati sono attesi per domani o venerdì. I test sono stati eseguiti dall'Ats di Bergamo in collaborazione con il Policlinico San Pietro - Gruppo San Donato. I sei passeggeri sono attualmente sottoposti a quarantena in un Covid Hotel. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Per i seial Covid19 presenti sul volo di lunedì atterrato allo scalo bergamasco di Orio al Serio e proveniente dall'India si passa aldel Dna per rintracciare la variante indiana. Lo fa sapere l'Ats di. I sei passeggeri del volo risultatial test antigenico e anche al test molecolare. "I tamponi sono stati immediatamente inviati all'ospedale Sacco di Milano per ildel Dna al fine di individuare la variante". I risultati sono attesi per domani o venerdì. I test sono stati eseguiti dall'Ats diin collaborazione con il Policlinico San Pietro - Gruppo San Donato. I sei passeggeri sono attualmente sottoposti a quarantena in un Covid Hotel.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid sequenziamento Il 'miracolo vaccinale' di Israele, primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge ... con pochi casi puoi fare il sequenziamento virale, il tracciamento è agevole. Non significa ... La dimostrazione che con la vaccinazione si può sconfiggere COVID - 19".

L'esperta Maria Chironna: "Il virus circola, la tregua estiva non è scontata" L'esperta Maria Chironna , esperta proprio degli spot di rilevazione del Covid , non è ottimista come Zangrillo e dice: 'Il virus circola, la tregua estiva non è scontata '. ...2 e per il sequenziamento.

Sequenziamento Covid-19: Italia ultima in Europa

Volo atterrato a Orio dall'India: 6 passeggeri positivi anche al tampone molecolare I sei passeggeri del volo proveniente dall'India lunedì 3 maggio e atterrato nello scalo bergamasco di Orio al Serio risultati positivi al test antigenico, sono risultati posit ...

Bari, oltre 100 ceppi di Sars-Cov-2 sequenziati al Policlinico Oltre cento ceppi di SARS-CoV-2 sono stati sequenziati nel laboratorio Covid-19 del Policlinico di Bari. È la complessa attività, svolta grazie a tecnologie e a software di analisi avanzati ormai da u ...

