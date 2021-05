Caso Fedez | Di Mare in Vigilanza Rai attacca | “Telefonata montata Complotto? Magari era un calcolo dell’artista per avere più consenso e like”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Lavienespostando domande e risposte e tagliata, così diventa un’altra cosa, con un tono e un significato completamente diversi”. Il direttore di Rai3 Franco Diin audizione in commissione diRaicosì il rapper milanese, dopo il “” del Concertone del primo maggio a Roma. Il video dellatra il rapper e l’organizzazione dell’evento, alla quale partecipa anche la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani, pubblicato da, secondo Di“non è neanche un riassunto, è una manipolazione”. “Vorrei anche concedergli l’idea di una buonafede, ma non vedo quale potesse essere, visto che il giorno dopo lui accusa la Rai, dice che la colpa è della Rai”, continua ...

E' il duro atto d'accusa del direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione Vigilanza di Viale Mazzini sul caso Fedez - Primo Maggio. "E' una bugia che la Rai abbia censurato, ma è passato questo messaggio". Sono i concetti espressi dal direttore di Raitre Franco Di Mare ascoltato in commissione vigilanza sul caso esploso dopo le parole di Fedez sul ddl Zan e contro la Lega. Di Mare difende la Rete, difendendo l'operato della RAI. Al di là dei giudizi ovvi e contrapposti sull'intervento di Fedez al concertone del primo maggio esce fuori in modo dirompente come l'informazione della Rai sia sottoposta a un indirizzamento