Brillante Piazza Affari con le trimestrali. In luce Stellantis e CNH (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che plaudono alle trimestrali finora annunciate dalle società e alle prospettive 2021. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,2. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,13 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%. Tra i listini europei effervescente Francoforte, con un progresso del 2,12%, incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento dell’1,68%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,4%. Giornata di forti guadagni per Piazza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che plaudono allefinora annunciate dalle società e alle prospettive 2021. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,2. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,13 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%. Tra i listini europei effervescente Francoforte, con un progresso del 2,12%, incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento dell’1,68%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,4%. Giornata di forti guadagni per...

havavtid : Mou non si smentisce. Scelta brillante (in Inghilterra o Spagna dove annava???), arriva in un paese in cui è consid… - Daline1999 : @LegaSalvini Sigg. avete seminato odio per anni, gente come voi ha avvelenato i social. Appena Salvini avrà la bril… - louroth84 : @daimon1990 @NatangeloM @fattoquotidiano ci sono diverse sfumature non solo il blu e il nero... ah, no, il bianco e… - b_thoughtss : Una persona si lamenta dell accaduto in piazza Duomo E l ignorante di turno decide che la risposta più brillante da… - gifrachino : Sono #interista, felice per la vittoria dello #Scudetto che mancava da 11 anni. Capisco la gioia dei tifosi, però t… -