Ausilio: “Ora la parte più difficile è riconfermarsi. Mourinho? Darà tanto alla Roma” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport nel giorno del raduno nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto. Queste le sue parole: “Oggi ci siamo ritrovati ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo per festeggiare tutti assieme. E’ stato un percorso difficile, non è mai facile quando cambi tre proprietà in pochi anni. Nel periodo Zhang il tempo è stato quello giusto, abbiamo riorganizzato la società in pochissimo tempo. Negli ultimi due anni abbiamo poi ridefinito il percorso e lo abbiamo reso vincente con l’arrivo di Conte. Adesso arriva la parte difficile: confermarsi. Intanto adesso ci godiamo un po’ di riposo, ma la nostra stagione non è finita. Abbiamo ancora quattro gare, dobbiamo onorare il campionato e chiudere al meglio la stagione. Poi avremo il tempo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Inter, Piero, ha parlato a Sky Sport nel giorno del raduno nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto. Queste le sue parole: “Oggi ci siamo ritrovati ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo per festeggiare tutti assieme. E’ stato un percorso, non è mai facile quando cambi tre proprietà in pochi anni. Nel periodo Zhang il tempo è stato quello giusto, abbiamo riorganizzato la società in pochissimo tempo. Negli ultimi due anni abbiamo poi ridefinito il percorso e lo abbiamo reso vincente con l’arrivo di Conte. Adesso arriva la: confermarsi. Inadesso ci godiamo un po’ di riposo, ma la nostra stagione non è finita. Abbiamo ancora quattro gare, dobbiamo onorare il campionato e chiudere al meglio la stagione. Poi avremo il tempo ...

