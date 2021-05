Vidal esulta per lo scudetto Ma una frase lo gela | Gli zoppi

Ultime Notizie dalla rete : Vidal esulta

Festa socialè stato costretto ai box nelle ultime settimane per via di un intervento di pulizia del menisco che gli ha poi causato qualche problema di troppo dato che non è più rientrato in ...Nove campionati vinti negli ultimi dieci anni e Arturofesteggia, ma il suo ex compagno del Barcellona, Gerard Piqué , lo prende in giro sminuendo il valore del titolo appena conquistato con la maglia dell' Inter : 'Ma se giochi contro gli zoppi...' ...Gerard Piqué ha punto sui social il suo ex compagno Arturo Vidal che celebrava la conquista dello scudetto dell'Inter. Botta e risposta simpatico ma al veleno tra lo spagnolo e il cileno ...Nove campionati vinti negli ultimi dieci anni e Arturo Vidal festeggia, ma il suo ex compagno del Barcellona, Gerard Piqué, lo prende in giro sminuendo il valore del titolo appena conquistato con la m ...