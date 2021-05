Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata (Di martedì 4 maggio 2021) La stagione 2020/2021 di Uomini e Donne sta per concludersi: ecco quando il dating show chiuderà i battenti. Uomini e Donne sta per chiudere i battenti anche per questa stagione: l'ultima puntata andrà in onda il 28 maggio, secondo quanto anticipato dal portale davidemaggio.it. La lunga stagione di Uomini e Donne sta per concludersi, purtroppo anche quest'anno senza che Gemma Galgani abbia trovato l'amore: la dama piemontese anche in questa stagione ci ha provato, ma senza successo. A proposito di Gemma non è chiaro se la Galgani parteciperà alla prossima edizione del dating show, alcuni rumors di questi giorni danno per imminente l'addio della dama al programma che l'ha vista protagonista per anni. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) La stagione 2020/2021 dista per concludersi:il dating show chiuderà i battenti.sta per chiudere i battenti anche per questa stagione: l'ultimainil 28 maggio, secondo quanto anticipato dal portale davidemaggio.it. La lunga stagione dista per concludersi, purtroppo anche quest'anno senza che Gemma Galgani abbia trovato l'amore: la dama piemontese anche in questa stagione ci ha provato, ma senza successo. A proposito di Gemma non è chiaro se la Galgani parteciperà alla prossima edizione del dating show, alcuni rumors di questi giorni danno per imminente l'addio della dama al programma che l'ha vista protagonista per anni. ...

