Ultime Notizie Roma del 04-05-2021 ore 10:10 (Di martedì 4 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’omicidio mini giudici di Cassazione conferma le condanne per i ciondoli mamma Marina giustizia è fatta Marco Riposa in pace il papà gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata giustizia ed è la prima cosa che ha detto vaccini un quarto degli italiani ha ricevuto la prima dose inaugurato la Federnuoto il capo della protezione civile Curcio Il commissario per l’emergenza figliolo al centro vaccinale del polo natatorio di utilizzare tutti i vaccini disponibili con il comitato tecnico scientifico si deciderà la riapertura degli impianti sportivi nuovi casi nelle Ultime 24 in Italia secondo i dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 5948 nuovi casi con 121829 tamponi 256 e il tasso di positività cara al 4,9% l’Istat nelsenti la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)dailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’omicidio mini giudici di Cassazione conferma le condanne per i ciondoli mamma Marina giustizia è fatta Marco Riposa in pace il papà gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata giustizia ed è la prima cosa che ha detto vaccini un quarto degli italiani ha ricevuto la prima dose inaugurato la Federnuoto il capo della protezione civile Curcio Il commissario per l’emergenza figliolo al centro vaccinale del polo natatorio di utilizzare tutti i vaccini disponibili con il comitato tecnico scientifico si deciderà la riapertura degli impianti sportivi nuovi casi nelle24 in Italia secondo i dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 5948 nuovi casi con 121829 tamponi 256 e il tasso di positività cara al 4,9% l’Istat nelsenti la ...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - Corriere : Usa, Fda è pronta ad autorizzare il vaccino Pfizer per i 12-15 enni - sole24ore : #Coronavirus, in calo #contagi (5.948), positività ai #tamponi (4,9%) e decessi (256) - TeofiloSteven : RT @corgiallorosso: #Roma, #Sarri resta il principale obiettivo ma occhio a #Gasp (#IlMessaggero) - Sardanapalooo : RT @corgiallorosso: #Roma, #Sarri resta il principale obiettivo ma occhio a #Gasp (#IlMessaggero) -