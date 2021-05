Tv: arriva ‘Minari’ su Sky Cinema Due di Lee Isaac Chung (2) (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – Ad aiutare Jacob nella fattoria il veterano di guerra Paul, inarrestabile lavoratore estremamente religioso, interpretato da Will Patton (Yellowstone). L’arrivo dalla Corea della nonna (Yuh-Jung Youn, Youn’s Kitchen, The Housemaid), donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David (Alan Kim) e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell’amore che li unisce. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) – Ad aiutare Jacob nella fattoria il veterano di guerra Paul, inarrestabile lavoratore estremamente religioso, interpretato da Will Patton (Yellowstone). L’arrivo dalla Corea della nonna (Yuh-Jung Youn, Youn’s Kitchen, The Housemaid), donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David (Alan Kim) e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell’amore che li unisce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

longtake_it : AL CINEMA ?? (non vedevamo l'ora di scriverlo!) #PremioOscar per la migliore attrice non protagonista (#YounYuJung)… - lucaglia : Oscar 2021: su Sky Cinema arriva Minari, in prima visione il 5 maggio - leggoit : Oscar 2021: su Sky Cinema arriva Minari, in prima visione il 5 maggio -