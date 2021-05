Tutela dell’ambiente e della salute | denunciate due persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse allapubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti. Nell’ambito di tali servizi, i CarabinieriStazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di attività di controllo al corpo idrico “Regi Lagni”, hanno denunciato alla ProcuraRepubblica di Avellino l’amministratore unico di un’azienda di Mugnano del Cardinale, ritenuto responsabile dell’illecita gestione delle acque reflue industriali. Nello specifico, all’esito dell’ispezione i Carabinieri hanno riscontrato delle difformità in merito alla gestione dei rifiuti ...