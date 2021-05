Serena | «Decisiva per l’Inter la scelta di Marotta Pirlo non ha mai…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 maggio 2021) L’ex giocatore di Juventus, Milan e Inter Aldoha dato la sua interpretazione sulla vittoria dello scudetto dei nerazzurri Chi meglio di Aldo, uno che ha giocato e vinto con Juventus, Milan e Inter, può capire quali siano stati i fattori più importanti nel trionfo dei nerazzurri. Ecco le sue parole rilasciate in un’intervista a Il Corriere della Sera: UOMO DECISIVO – «Per me il caposaldo delè stato. Grande intuizione assumerlo dopo le dimissioni dalla Juventus: è merito suo poi se è arrivato anche Conte che è il più bravo a lavorare in uno spazio di tre anni dove a volta affiorano spigoli e cedimenti»– «A Torino hanno fatto unacoraggiosa ma anche azzardata. In panchina è andatoche non aveva mai parlato a nessuna ...