Salernitana, all’ultimo assalto agguanta la vittoria sorpasso (Di martedì 4 maggio 2021) all’ultimo assalto. Quando ormai stanchezza e un pizzico di delusione le si leggevano negli occhi, con il cronometro che correva sempre più veloci, la Salernitana mette le mani sulla Serie A. Minuto 96 in corso, Tutino si lancia su un pallone filtrante e Barison, centrale del Pordenone, lo mette giù. È rigore. Dal dischetto va proprio il bomber granata che non sbaglia portando i granata ad un passo dal sogno. La vittoria di Pordenone è una di quelle che potrebbe davvero restare nella storia della Salernitana. A due giornate dal termine i granata riconquistano il secondo posto con due punti di vantaggio sulla coppia formata da Monza e Lecce. Con due vittorie contro Empoli e Pescara, i granata sarebbero in A a prescindere dai risultati delle altre. Padrona del proprio destino, quindi la formazione ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 maggio 2021). Quando ormai stanchezza e un pizzico di delusione le si leggevano negli occhi, con il cronometro che correva sempre più veloci, lamette le mani sulla Serie A. Minuto 96 in corso, Tutino si lancia su un pallone filtrante e Barison, centrale del Pordenone, lo mette giù. È rigore. Dal dischetto va proprio il bomber granata che non sbaglia portando i granata ad un passo dal sogno. Ladi Pordenone è una di quelle che potrebbe davvero restare nella storia della. A due giornate dal termine i granata riconquistano il secondo posto con due punti di vantaggio sulla coppia formata da Monza e Lecce. Con due vittorie contro Empoli e Pescara, i granata sarebbero in A a prescindere dai risultati delle altre. Padrona del proprio destino, quindi la formazione ...

SalernoSport24 : ?? Volti scuri in sala stampa dopo la partita con la Salernitana. Non va giù la sconfitta all'ultimo secondo… - radioalfa : Calcio, la Salernitana vince all'ultimo minuto e guadagna il secondo posto in classifica - anteprima24 : ** Tutino all'ultimo respiro, vittoria dal profumo di A per la #Salernitana ** - IamCALCIO : La #Salernitana ringrazia Lecce e Monza e si avvicina alla #SerieA #Pordenone battuto all'ultimo respiro - VincentMele92 : Sono salernitano (tifo Roma ma l'amore che ho per i giallorossi risale alla prima metà degli Anni '90). La… -