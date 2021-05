Roma, sulla pista ciclabile del Lungotevere ora compare anche una scritta scritta: «E non lasciano l’erba» (Di martedì 4 maggio 2021) Non si fermano le polemiche sui lavori della pista ciclabile sul Lungotevere a Roma. Nella notte, sull’asfalto, all’altezza di Ponte Sant’Angelo, è apparsa una scritta gialla a caratteri cubitali «E non lasciano l’erba», citazione tratta dal brano Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Al momento, nessuno ha rivendicato la scritta, ma sono in corso indagini per chiarire le responsabilità. La scritta, del resto, è apparsa nella notte. Intanto, il reparto tutela fluviale della polizia locale è alla ricerca dell’autore (o degli autori) del gesto. Si presume che per realizzarla, infatti, abbiano violato il coprifuoco. Lo scontro tra Raggi e Salvini La colata d’asfalto ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Non si fermano le polemiche sui lavori dellasul. Nella notte, sull’asfalto, all’altezza di Ponte Sant’Angelo, è apparsa unagialla a caratteri cubitali «E non», citazione tratta dal brano Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Al momento, nessuno ha rivendicato la, ma sono in corso indagini per chiarire le responsabilità. La, del resto, è apparsa nella notte. Intanto, il reparto tutela fluviale della polizia locale è alla ricerca dell’autore (o degli autori) del gesto. Si presume che per realizzarla, infatti, abbiano violato il coprifuoco. Lo scontro tra Raggi e Salvini La colata d’asfalto ...

