Roma, scatta l'ora di Sarri: incontro con l'agente nei prossimi giorni (Di martedì 4 maggio 2021) La Roma punta Maurizio Sarri per la prossima stagione. Nei prossimi giorni ulteriori contatti con l'agente dell'allenatore Nonostante la voglia di Paulo Fonseca di restare sulla panchina della Roma, le intenzioni del club giallorosso sarebbe diverse. La dirigenza capitolina starebbe infatti puntando tutto su Maurizio Sarri, pronto a tornare ad allenare dopo un anno di stop. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la Roma e l'agente del tecnico, Fali Ramadani, per sistemare le ultime cose. Sarri dovrebbe così firmare con i giallorossi un contratto biennale con opzione per il terzo a 4 milioni a stagione esclusi i ...

