"Ristoratore? No, è un politico della Meloni". Giarrusso, follia grillina dalla Merlino: zittito da tutti, è un record | Video (Di martedì 4 maggio 2021) A L'aria che tira, la trasmissione in onda su La7 condotta da Myrta Merlino, è avvenuto uno scontro tra Dino Giarrusso e il Ristoratore Paolo Bianchini. Il parlamentare grillino ha voluto fare una precisazione che ha infastidito non solo il diretto interessato, ma anche la conduttrice stessa, che ha trovato il suo intervento un po' fuori luogo. "Senza polemiche ma solo per completezza d'informazione, vorrei ricordare che Bianchini non è solo un Ristoratore ma anche un politico, essendo stato capogruppo di Fratelli d'Italia a Viterbo", ha dichiarato Giarrusso che ha poi chiosato con un "la verità non va nascosta". Myrta Merlino ha subito precisato che "è stato detto tante volte", dopodiché è intervenuto Bianchini: "Per favore, lasciamo stare questa polemica sterile e ...

tittiromano1 : @Darktiv @DinoGiarrusso Giarrusso hai detto bene 'era' cos'è che rosichi???Se un ex politico oggi è ristoratore dov… - Darktiv : A #lariachetira @DinoGiarrusso sputtana in diretta il contestatore unitamente alla propaganda organizzata di La7, i… - bigluciani : @CriticaScient @lageloni @pbersani non ho dubbi, non ho mai preconcetti soprattutto quando non ho competenze. Conte… - antivirusgg : @BrunoTabacci Grande Il primo politico che ha avuto il coraggio di dire AL capobanda dei ristoratori che i RISTORI… - Barone_T_Regoli : @MedBunker Quando leggo queste robe, vorrei essere un ristoratore per poter ricevere qualche politico nel mio locale! -