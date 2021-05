Riccardo Laganà: Il caso Fedez è emblematico di come funziona in Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Riccardo Laganà: «Alla Rai serve indipendenza. Fuori i partiti da Viale Mazzini, riformando la governance» La Notizia, pagina 4, di Clemente Pistilli. Consigliere Riccardo Laganà, le recenti polemiche tra Fedez e la Rai ripropongono il tema dell’indipendenza del servizio pubblico dai partiti. Cosa pensa di tale vicenda?Il tema è sempre più attuale ed è improcrastinabile la riforma del sistema di governance Rai per renderla il più possibile indipendente da partiti e interessi privati. La vicenda relativa al Concertone del Primo Maggio ha solo evidenziato con un clamore superiore, anche perché enfatizzato dalle piattaforme social, le continue pressioni cui è sottoposto il sistema dei media e in particolare Rai Servizio Pubblico. La polemica purtroppo ha offuscato il grande impegno delle colleghe e dei ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 maggio 2021): «Alla Rai serve indipendenza. Fuori i partiti da Viale Mazzini, riformando la governance» La Notizia, pagina 4, di Clemente Pistilli. Consigliere, le recenti polemiche trae la Rai ripropongono il tema dell’indipendenza del servizio pubblico dai partiti. Cosa pensa di tale vicenda?Il tema è sempre più attuale ed è improcrastinabile la riforma del sistema di governance Rai per renderla il più possibile indipendente da partiti e interessi privati. La vicenda relativa al Concertone del Primo Maggio ha solo evidenziato con un clamore superiore, anche perché enfatizzato dalle piattaforme social, le continue pressioni cui è sottoposto il sistema dei media e in particolare Rai Servizio Pubblico. La polemica purtroppo ha offuscato il grande impegno delle colleghe e dei ...

