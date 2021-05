Renzi: “Punti oscuri nella storia di Report. La Rai? Conte e M5s prima lottizzano e poi fanno morale” (Di martedì 4 maggio 2021) Matteo Renzi non molla la presa: dopo la replica di ieri sul video mandato in onda dalla trasmissione Report, di Rai 3, in cui lo si vede parlare con l’agente segreto Marco Mancini all’autogrill di Fiano Roma, nella sua enews il leader di Italia Viva torna sulla questione e scrive che “nella storia di Report” – dal suo punto di vista – “ci sono molti Punti oscuri“. Tra questi, Renzi elenca: la signora che gira il video “si disinteressa del padre”, che sta male, come riferito dalla stessa testimone “e inizia con un telefonino a girare – senza scendere dalla sua macchina – un video”. Il fatto che il leader di Iv e un “tipo elegante ma losco stanno 40 minuti a chiacchierare fuori dall’Autogrill” (“Complimenti alla ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Matteonon molla la presa: dopo la replica di ieri sul video mandato in onda dalla trasmissione, di3, in cui lo si vede parlare con l’agente segreto Marco Mancini all’autogrill di Fiano Roma,sua enews il leader di Italia Viva torna sulla questione e scrive che “di” – dal suo punto di vista – “ci sono molti“. Tra questi,elenca: la signora che gira il video “si disinteressa del padre”, che sta male, come riferito dalla stessa testimone “e inizia con un telefonino a girare – senza scendere dalla sua macchina – un video”. Il fatto che il leader di Iv e un “tipo elegante ma losco stanno 40 minuti a chiacchierare fuori dall’Autogrill” (“Complimenti alla ...

