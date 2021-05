PSG, Marquinhos: «Perso per piccoli dettagli. Abbiamo dato tutto» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marquinhos, difensore e capitano del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City Marquinhos, difensore e capitano del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo dato tutto. Abbiamo iniziato bene e li Abbiamo pressati alti, ma la partita è stata decisa da piccoli dettagli. Loro si sono difesi bene e hanno segnato per l’1-0, poi è stato tutto complicato. Abbiamo provato a spingere anche nella ripresa, ma Abbiamo subito il secondo gol che ci ha ucciso definitivamente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021), difensore e capitano del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City, difensore e capitano del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni. «iniziato bene e lipressati alti, ma la partita è stata decisa da. Loro si sono difesi bene e hanno segnato per l’1-0, poi è statocomplicato.provato a spingere anche nella ripresa, masubito il secondo gol che ci ha ucciso definitivamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

