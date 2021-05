Porsche - Dal 2023 con Penske nei campionati WEC e IMSA (Di martedì 4 maggio 2021) La Porsche Motorsport ha stretto un nuovo accordo con il team Penske per partecipare al mondiale WEC e al campionato IMSA a partire dal 2023. Due hypercar saranno infatti presenti in ambedue i campionati sotto l'egida "Porsche Penske Motorsport" e parteciperanno alle grandi classiche di durata, come Le Mans, Daytona e Sebring. L'obiettivo di competere per la vittoria nella 24 Ore francese è particolarmente ambizioso: in caso di successo, infatti, la Casa di Zuffenhausen celebrerebbe la sua ventesima affermazione nella competizione. Porsche contro Audi, Ferrari, Toyota e Peugeot. Quanto a presenze in griglia, il gruppo Volkswagen non si limiterà alla Porsche: anche l'Audi Sport è a lavoro su una hypercar, e per sviluppare una vettura ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) LaMotorsport ha stretto un nuovo accordo con il teamper partecipare al mondiale WEC e al campionatoa partire dal. Due hypercar saranno infatti presenti in ambedue isotto l'egida "Motorsport" e parteciperanno alle grandi classiche di durata, come Le Mans, Daytona e Sebring. L'obiettivo di competere per la vittoria nella 24 Ore francese è particolarmente ambizioso: in caso di successo, infatti, la Casa di Zuffenhausen celebrerebbe la sua ventesima affermazione nella competizione.contro Audi, Ferrari, Toyota e Peugeot. Quanto a presenze in griglia, il gruppo Volkswagen non si limiterà alla: anche l'Audi Sport è a lavoro su una hypercar, e per sviluppare una vettura ...

