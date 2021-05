'Nel Mediterraneo il numero dei morti è più che triplicato rispetto al 2020'

(Di martedì 4 maggio 2021) Si e' concluso lo sbarco dei 455 migranti arrivati a Trapani a bordo della Sea Watch 4, ma ilcentrale continua a mietere vite umane: nel 2021 in untre volte superiore a quello dello scorso anno. La Sea Watch 4 si trova all'interno dell'aera portuale dalle 7,49 di stamattina. Tra i migranti a bordo vi erano 194 minori, tra cui sei bambini, sbarcati per primi e, diversi tra loro, trasferiti nei centri d'accoglienza della zona con alcuni autobus presenti nella banchina Ronciglio. I restanti, in seguito agli accertamenti sanitari, tra cui i tamponi rapidi per il covid, vengono trasferiti a bordo delle navi quarantena Azzurra e Splendid che stazionano a largo delle coste trapanesi. Settanta dei 190 minori non accompagnati saranno trasferiti nelle prossime ore da Trapani alla struttura di accoglienza di Villa Sikania a Siculiana, ...

la Repubblica

