Mourinho allenatore della Roma | “Insieme per vincere”

(Di martedì 4 maggio 2021) Joséallaper “costruire un percorso vincente”. Lo Special One sarà il nuovosocietà giallorossa per i prossimi 3 anni. L’portoghese ha firmato un contratto valido fino al 2024. “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parteloro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre evogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire”, dice Mou, reduce dall’esonero che ha chiuso la sua avventura al Tottenham. In Italia,ha allenato l’Inter tra il 2008 e il 2010, ...