Messico, crolla viadotto della metro, almeno 23 morti (Di martedì 4 maggio 2021) Un viadotto della metropolitana di Città del Messico è crollato alle 22.25 del 3 maggio al passaggio di un convoglio, all’altezza della stazione Olivos, linea 12. Il crollo, ampiamente prevedibile per molti e molte, è costato almeno 23 morti e diverse decine di feriti, alcuni gravi. Tra i primi a prendere parola Marcelo Ebrard, Segretario delle Relazioni esterne del governo ed ex sindaco della città: «Occorre indagare cause e definire responsabilità». Secondo la sindaca della città, Claudia Sheinbaum, la manutenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Unpolitana di Città delto alle 22.25 del 3 maggio al passaggio di un convoglio, all’altezzastazione Olivos, linea 12. Il crollo, ampiamente prevedibile per molti e molte, è costato23e diverse decine di feriti, alcuni gravi. Tra i primi a prendere parola Marcelo Ebrard, Segretario delle Relazioni esterne del governo ed ex sindacocittà: «Occorre indagare cause e definire responsabilità». Secondo la sindacacittà, Claudia Sheinbaum, la manutenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

