(Di martedì 4 maggio 2021) Un'operazione all'avanguardia che conferma Pisa centro d'eccellenza per le malattie del. Per laalun pazientecon la soladi': si tratta di un ...

qn_lanazione : Malato di tumore vive con una parte di fegato salvata: è la prima volta al mondo #Pisa - CarterNicK50 : @passionescatto @RaffaelePizzati @francang1950 @laura_ceruti @chetempochefa @reportrai3 @matteorenzi ma non fai cre… - Anna83169875 : RT @onedmalikhugg: Letteralmente dopo averli visti tatuarsi le loro iniziali sugli anulari io non accetterei nessun tipo di rottura tra lor… - ItaliaRai : 'Veleno' - Cosimo scopre di essere malato di tumore, provocato dai rifiuti tossici smaltiti nella Terra dei Fuochi.… - Ketty38995438 : -

Ultime Notizie dalla rete : Malato tumore

LA NAZIONE

In seguito all'ottima risposta al trattamento chemioterapico è stato programmato il primo tempo chirurgico consistente nella bonifica del fegato di sinistra e contemporanea asportazione del...Torna a Mazara del Vallo Gaetano Riina, l'anziano boss fratello del più celebre capo di cosa nostra Totò Riina, deceduto tre anni fa. 'Zio Tano' ha 87 anni ed èdida tempo, per questo motivo il tribunale di Torino, città in cui è stato detenuto negli ultimi anni ha disposto la scarcerazione. A Mazara del Vallo Gaetano Riina ha una figlia e una ...Al via la quinta edizione di Tumori Femminili e sport 2021: un calcio al cancro. L’evento, organizzato da Fondazione Taccia e Mai Più Sole e patrocinato da Fidapa BPW Italy insieme al Comune di Caglia ...Pisa, operazione innovativa consente una terza operazione sul malato che con la tecnica tradizionale non sarebbe stata possibile ...