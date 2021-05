Mahrez | «Felici di essere in finale Real Madrid o Chelsea? Dico…»

(Di martedì 4 maggio 2021) Riyad, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il PSG Riyad, attaccante del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il PSG. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BT Sport. «Siamo davverodi aver raggiunto questo obiettivo, abbiamo lavorato molto sodo per arrivare a questo punto e credo che abbiamo fatto la differenza. È stata una stagione molto buona però dobbiamo continuare perché siamo solo inche è la partita più importante. Chi in? Non lo so.sono due ottime squadre. Ci godremo la serata e poi domani guarderemo la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

