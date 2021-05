“Ma dove hai fatto la pipì!”. Valeria Marini, il sospetto degli ‘amici’. E lei non se lo fa dire due volte (Di martedì 4 maggio 2021) dove non hanno avuto successo i reality nostrani è riuscito “Supervivientes”. Da domenica 25 Valeria Marini è diventata una naufraga del programma trasmesso in Spagna. Dopo alcuni giorni passati sulla nave in mezzo al mare la super vip è stata catapultata da un elicottero nell’isola del pirata Morgan e fin da subito è apparsa evidente una cosa. Tra lei e l’unico altro concorrente italiano c’è del tenero. Ovviamente non è solo il rapporto con Gianmarco Onestini a far parlare. Ogni giorno la nostra Valeria ne combina una delle sue. Tanto per fare un esempio, a poche ore dal suo sbarco la showgirl ha persuaso alcuni concorrenti a mangiare delle uova crude. Provocando loro un’intossicazione. Neppure la pesca dei granchi ha dato buoni frutti, considerando che la Marini ha dovuto desistere perché circondata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021)non hanno avuto successo i reality nostrani è riuscito “Supervivientes”. Da domenica 25è diventata una naufraga del programma trasmesso in Spagna. Dopo alcuni giorni passati sulla nave in mezzo al mare la super vip è stata catapultata da un elicottero nell’isola del pirata Morgan e fin da subito è apparsa evidente una cosa. Tra lei e l’unico altro concorrente italiano c’è del tenero. Ovviamente non è solo il rapporto con Gianmarco Onestini a far parlare. Ogni giorno la nostrane combina una delle sue. Tanto per fare un esempio, a poche ore dal suo sbarco la showgirl ha persuaso alcuni concorrenti a mangiare delle uova crude. Provocando loro un’intossicazione. Neppure la pesca dei granchi ha dato buoni frutti, considerando che laha dovuto desistere perché circondata ...

lorrai_marcella : @MetaErmal Ermal non far caso a questi 'poveri, x non dire assenti, di cervellino'.Hai tante persone che ti amano e… - MULTAYY : @SaFeHonest Honest non so dove hai trovato la pazienza fino a ora?????? - Capelvenere1 : RT @polasein500cc: Ugo aveva il diploma da ragioniere e veniva dall’avanspettacolo, ma a Parigi recitava Pirandello in francese Ricky Tog… - Haiels : @barb1p Nooooo io impazzisco dove le hai comprate e quanto le hai pagate - _Trinitatis : Josè, non è importate dove alleni, è importante dove hai lasciato magnifici ricordi, tanti 'tituli', e tanto cuore. -