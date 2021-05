L'annuncio della Roma, Fonseca via a fine stagione (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - La Roma ha annunciato che l'allenatore Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione. La notizia era nell'aria, visto che il 48enne tecnico portoghese non ha portato la squadra in Champions (la condizione per il rinnovo automatico) e difficilmente poteva sperare in prolungamento con un settimo posto in campionato e l'avventura in Europa League di fatto già conclusa. Fonseca e il suo staff tecnico continueranno a guidare la Prima Squadra fino alla fine della stagione e per la prossima in pole position c'è Maurizio Sarri che noi prossimi giorni dovrebbe liberarsi dal contratto con la Juve. Il grazie della società “A nome di tutti all'AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership ... Leggi su agi (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Laha annunciato che l'allenatore Paulolascerà il club al terminestagione. La notizia era nell'aria, visto che il 48enne tecnico portoghese non ha portato la squadra in Champions (la condizione per il rinnovo automatico) e difficilmente poteva sperare in prolungamento con un settimo posto in campionato e l'avventura in Europa League di fatto già conclusa.e il suo staff tecnico continueranno a guidare la Prima Squadra fino allastagione e per la prossima in pole position c'è Maurizio Sarri che noi prossimi giorni dovrebbe liberarsi dal contratto con la Juve. Il graziesocietà “A nome di tutti all'AS, vorremmo ringraziare Pauloper il duro lavoro e la leadership ...

