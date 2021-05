Iran | Russia nega frenata nei negoziati sul nucleare

emanueleph : RT @mittdolcino: Notizia bomba: secondo Tom Luongo, prima della Russia e dell'Iran, la minaccia di Barack Hussein Obama di escludere un Pae… - vaniacavi : RT @mittdolcino: Notizia bomba: secondo Tom Luongo, prima della Russia e dell'Iran, la minaccia di Barack Hussein Obama di escludere un Pae… - initlabor : RT @mittdolcino: Notizia bomba: secondo Tom Luongo, prima della Russia e dell'Iran, la minaccia di Barack Hussein Obama di escludere un Pae… - mittdolcino : Notizia bomba: secondo Tom Luongo, prima della Russia e dell'Iran, la minaccia di Barack Hussein Obama di escludere… - TommyBrain : Limes:Il mondo questa settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Russia

ANSA Nuova Europa

La prossima riunione della commissione congiunta tra l'e i 4+1 (Francia, Germania, Regno Unito, Cina e), mediata dall'Ue, è fissata venerdì. .... perdurando il nostro torpore,e Turchia hanno aumentato la loro influenza. Ora Biden non si ...anti - siriana " anche in funzione anti - russa) ma su quello orientale ha teso la mano all'...La Russia smentisce le indiscrezioni su una brusca frenata nei negoziati sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare iraniano (Jcpoa), in corso a Vienna. (ANSA) ...Le debolezze della diplomazia americana nelle presidenze democratiche da Carter a Biden nel nuovo numero di Democrazia Futura.