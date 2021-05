Il ‘governo dei migliori’ metta la fiducia sul ddl Zan: ogni discussione verrebbe spazzata via (Di martedì 4 maggio 2021) di Andrea Taffi Partiamo da una teoria: il Governo Draghi è il “governo dei migliori“, e non importa (ma solo per amore di teoria) che alcuni di questi migliori lo siano per la proprietà transitiva: se Mario Draghi è il migliore lo è anche chi è stato scelto da lui (o semplicemente avallato). Siccome, però, vige il metodo scientifico, ogni teoria (al di là delle delle manifestazioni di fede di moltissimi intellettuali e giornalisti in Italia) necessita di una dimostrazione. Ecco, quindi, che sarà solo l’operato del governo a dimostrare se la teoria dei migliori è valida oppure no. Ora, si è portati a credere che questa dimostrazione passi dalla validità ed efficacia del piano di riforme recentemente presentato all’Europa per la concessione, da parte di Bruxelles, dei soldi necessari per l’esecuzione delle riforme nazionali necessarie e urgenti. Altra prova della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) di Andrea Taffi Partiamo da una teoria: il Governo Draghi è il “governo dei migliori“, e non importa (ma solo per amore di teoria) che alcuni di questi migliori lo siano per la proprietà transitiva: se Mario Draghi è il migliore lo è anche chi è stato scelto da lui (o semplicemente avallato). Siccome, però, vige il metodo scientifico,teoria (al di là delle delle manifestazioni di fede di moltissimi intellettuali e giornalisti in Italia) necessita di una dimostrazione. Ecco, quindi, che sarà solo l’operato del governo a dimostrare se la teoria dei migliori è valida oppure no. Ora, si è portati a credere che questa dimostrazione passi dalla validità ed efficacia del piano di riforme recentemente presentato all’Europa per la concessione, da parte di Bruxelles, dei soldi necessari per l’esecuzione delle riforme nazionali necessarie e urgenti. Altra prova della ...

reportrai3 : Un incontro misterioso tra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti Marco Mancini. Report mostra con un video es… - Antonio_Tajani : Bene il #governo che decide di stanziare 2mld per pagare una parte dei debiti della PA.Bene stop Imu e Tosap per tu… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Rai, il governo punta tutto sul cambio dei vertici. La Lega mette già i veti [di Giovanna Vitale] - ve10ve : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è il trionfo 'egemonicamente culturale' del renzusconismo e dei peggiori poteri nazionali e internazionali… - il_brigante07 : RT @lvoir: Prima #Renzi va a trovare #Verdini in carcere, poi esce, imbocca l'autostrada e va a incontrare uno dei servizi segreti in uno s… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘governo dei La Federazione inglese pronta a varare la ‘legge anti-Superlega’: c’è l’ok del Governo Johnson Sport Fanpage