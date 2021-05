I numeri in chiaro. Pregliasco: «Miglioramento ancora troppo lento. Tra due settimane gli effetti negativi delle riaperture» (Di martedì 4 maggio 2021) In Italia sono 305 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi di contagio da Coronavirus, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono +9.116 nell’ultimo giorno. Un trend in salita per quanto riguarda i positivi: ieri, 3 maggio, quel dato si attestava a +5.948. In calo, invece, il tasso di positività che si ferma al 2,88%. Mentre sono 136 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva del Paese; numero leggermente in aumento rispetto ai 121 ingressi registrati ieri. «I dati di oggi sono veramente belli dal punto di vista quantitativo», ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco. I dati della giornata «Rimane preoccupante l’aspetto che riguarda i decessi, il numero è infatti ancora troppo alto», dice Pregliasco. «Però il tasso di positività è ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) In Italia sono 305 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi di contagio da Coronavirus, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono +9.116 nell’ultimo giorno. Un trend in salita per quanto riguarda i positivi: ieri, 3 maggio, quel dato si attestava a +5.948. In calo, invece, il tasso di positività che si ferma al 2,88%. Mentre sono 136 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva del Paese; numero leggermente in aumento rispetto ai 121 ingressi registrati ieri. «I dati di oggi sono veramente belli dal punto di vista quantitativo», ha spiegato il virologo Fabrizio. I dati della giornata «Rimane preoccupante l’aspetto che riguarda i decessi, il numero è infattialto», dice. «Però il tasso di positività è ...

Open_gol : «Rimane preoccupante il dato dei decessi». I numeri in chiaro?? - robyvise64 : @paolacars @Corriere Purtroppo sono numeri senza senso. Partendo dal fatto che si muovono a seconda dei tampono fat… - freesmileviki : RT @Chiara83039515: @Parpiglia @zorpinandoecroc I numeri sono chiari come è chiaro il valore di Tommy come risorsa televisiva. C'è chi cont… - BackAngelo : @Torrenapoli1 Zona gialla I numeri sono fausti... Zona rossa I numeri sfavorevoli... Qualcosa non mi è chiaro - Chiara83039515 : @Parpiglia @zorpinandoecroc I numeri sono chiari come è chiaro il valore di Tommy come risorsa televisiva. C'è chi… -