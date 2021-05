Finisce la luna di miele del governo Draghi con gli italiani: gradimento in picchiata (Di martedì 4 maggio 2021) Il governo guidato da Mario Draghi ha perso 13 punti percentuali in due mesi di governo, passando dal 58,4 per cento di fiducia registrato a febbraio al 45,4 di metà aprile, con la più importante flessione rilevata dopo la decisione di riaprire a “singhiozzo” dopo Pasqua: a rivelarlo un sondaggio dell’istituto demoscopico tecné realizzato per l’agenzia Dire. Anche la fiducia nella figura del primo ministro ha subito un calo, in linea con quanto avvenuto ad altri premier tecnici come Mario Monti e con l’andamento generale del gradimento nei governi, per cui la luna di miele legata alle aspettative iniziali normalmente non dura più di due mesi. Ma il crollo registrato da Draghi è uno dei più netti, pari cioè a nove punti: dal 61,4 per cento di febbraio al 52,7 per cento ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Ilguidato da Marioha perso 13 punti percentuali in due mesi di, passando dal 58,4 per cento di fiducia registrato a febbraio al 45,4 di metà aprile, con la più importante flessione rilevata dopo la decisione di riaprire a “singhiozzo” dopo Pasqua: a rivelarlo un sondaggio dell’istituto demoscopico tecné realizzato per l’agenzia Dire. Anche la fiducia nella figura del primo ministro ha subito un calo, in linea con quanto avvenuto ad altri premier tecnici come Mario Monti e con l’andamento generale delnei governi, per cui ladilegata alle aspettative iniziali normalmente non dura più di due mesi. Ma il crollo registrato daè uno dei più netti, pari cioè a nove punti: dal 61,4 per cento di febbraio al 52,7 per cento ...

